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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 17日 星期一 11:16 BJT

联合会杯--巴洛特利破门意大利2-1墨西哥

周日进行的联合会杯比赛中，意大利2-1击败墨西哥，第27分钟皮尔洛30米外任意球直接破门，为意大利首开纪录，第34分钟埃尔南德斯点球扳平比分，第78分钟巴洛特利打入制胜球，随后脱去球衣庆祝换来一张黄牌。赛后巴洛特利称自己并不知道不能脱球衣，并表示以后不会再这么做了。此战是34岁的皮尔洛第100次为意大利出场。路透
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