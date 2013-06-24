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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 24日 星期一 11:12 BJT

联合会杯--西班牙3-0尼日利亚

周日西班牙3-0胜非洲冠军尼日利亚，取得三连胜，以B组小组第一身份晋级联合会杯半决赛。阿尔巴梅开二度，托雷斯亦打入一球。至此西班牙的不败纪录已保持28场。西班牙将在周四的半决赛中面对意大利。在B组的另一场比赛中，乌拉圭8-0胜塔希提，其中苏亚雷斯打入两球，乌拉圭以小组第二晋级半决赛。路透

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