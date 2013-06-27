版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 6月 27日 星期四 14:28 BJT

联合会杯--巴西绝杀2-1胜乌拉圭

周三联合会杯半决赛巴西2-1胜乌拉圭，拿下五连胜打入决赛。开场15分钟弗兰罚失点球，乌拉圭错失领先良机，第41分钟弗雷德为巴西首开纪录，下半时一开场卡瓦尼追平比分，第86分钟保利尼奥头球破门绝杀。巴西将在周日的决赛中对阵西班牙或意大利。巴西民众的游行示威活动继续升温，警方的封锁线设在距离球场3公里处，官方称封锁线外约有4万民众聚集，并高举“FIFA回家”这样的标语。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐