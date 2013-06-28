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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 28日 星期五 14:58 BJT

联合会杯--西班牙点球大战胜意大利

周四联合会杯半决赛西班牙与意大利在经历了120分钟的苦战后，仍旧0-0战平，比赛被被拖进点球大战。双方在前六轮中全部弹无虚发，战成6-6平，第7罚中意大利球员博努奇打门高出横梁，而纳瓦斯随后为西班牙打入最后一球。西班牙最终7-6胜意大利，将在周日与巴西在决赛一决高下。路透
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