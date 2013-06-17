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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 17日 星期一 11:15 BJT

联合会杯--西班牙2-1乌拉圭

周日联合会杯B组首轮，世界杯冠军西班牙2-1胜乌拉圭，第20分钟佩德罗为西班牙首开纪录，随后伊涅斯塔与法布雷加斯的默契配合，助索尔达多将比分改写为2-0，第88分钟苏亚雷斯任意球破门，为乌拉圭扳回一城。目前西班牙的不败纪录为23场，下一场比赛将面对塔希提，后者是一支由业余选手组成的球队，球员中包括一些卡车司机、快递人员、体育教师、会计等。路透
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