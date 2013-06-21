联合会杯--西班牙10-0无情横扫塔希提

周四联合会杯西班牙10-0胜世界排名第138的塔希提，托雷斯大四喜但罚失点球，比利亚打入三球，席尔瓦两球，马塔一球。即便如此，塔希提仍打出几次有力进攻，守门员也有精彩的扑救，赢得现场观众的欢呼与掌声，终场哨响后看台上的球迷们更是起立鼓掌喝彩。在周四的另一场比赛中乌拉圭2-1胜尼日利亚。路透