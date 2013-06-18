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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 18日 星期二 14:29 BJT

联合会杯--塔希提重在参与 业余球员1-6不敌尼日利亚

周一联合会杯B组非洲冠军尼日利亚6-1大胜塔希提。虽然塔希提整场比赛被灌入6球，但这支全部由业余球员组成的球队还是成功地在第54分钟打入一球，令看台上的2万多名巴西球迷欢呼雀跃。塔希提队由卡车司机、快递人员、体育教师、会计等组成。图为塔希提球员庆祝进球。路透
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