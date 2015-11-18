德国因炸弹威胁取消一场足球赛 默克尔原定到场观赛

德国与荷兰原定周二晚在汉诺威举行的一场足球赛因炸弹威胁在预定开赛前两小时被取消，德国总理默克尔原计划到现场观看比赛。警车通过扬声器要求球迷离开原定举行足球赛的体育场，并在场馆外部署了全副武装的警察。警方还在即将开始一场音乐会的汉诺威TUI多功能场地组织了疏散，并在市中心对车辆和行人进行检查，出动了嗅探爆炸物的警犬。路透