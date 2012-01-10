版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 1月 10日 星期二 18:48 BJT

恒大称从未接触德罗巴

对於外界传闻上海申花、广州恒大竞相追逐切尔西球星德罗巴一事，恒大发布的声明宣告了德罗巴不会加盟恒大。该俱乐部在其官网上发布声明称："恒大俱乐部从未与球星德罗巴进行任何接触，也从未授权任何人开展此项工作。近期关於德罗巴的报导纯属臆测，他不在我们计划内。"路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐