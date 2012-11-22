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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 22日 星期四 14:59 BJT

德罗巴期盼特别租借许可

中国媒体周四报导称，科特迪瓦前锋德罗巴请国际足联予以特别租借许可，在1月转会窗口前离开中超上海申花。中超赛季已宣告结束，德罗巴希望通过转战其他赛场，在明年1月19日举行的非洲国家杯前保持良好状态。国际足联发表声明称正审视这一请求。德罗巴本赛季代表申花出战11场中超打进八球。路透

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