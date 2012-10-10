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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 10日 星期三 13:39 BJT

科尔道歉FA 将返国家队

英足总(FA)主席伯恩斯坦证实，就切尔西后卫阿什利·科尔上周在Twitter上辱骂FA一事，当事人已登门向他道歉。此事将不影响其回归国家队参加英国本周与圣马力诺的世界杯预选赛。英国国家队主帅霍奇森表示非常高兴伯恩斯坦大度地接受了科尔的道歉。路透

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