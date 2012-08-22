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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 22日 星期三 11:48 BJT

阿德巴约正式转会热刺

英超足球俱乐部托特纳姆热刺周二在其网站上宣布，球队已正式签下前曼城前锋埃曼纽尔·阿德巴约(Emmanuel Adebayor)。现年28岁的阿德巴约上赛季被租借至热刺，共出场37次，打入18粒进球。声明中并未透露合约细节，但据英国媒体报道转会费约为500万英镑。

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