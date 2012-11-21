亨利可能三度效力阿森纳--温格

阿森纳主帅温格称，法国射手亨利明年1月可能从纽约红牛租借回兵工厂，届时将是他第三次为阿森纳效力。温格周二称：“亨利已经在和我们一起训练，1月还会和他签约吗？我不知道，但不排除这种可能。他是一名犀利的射手。”现年35岁的亨利至今保留着228球的阿森纳进球最多球员纪录。路透