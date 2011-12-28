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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 28日 星期三 10:36 BJT

阿森纳1-1战平狼队

阿森纳周三在酋长球场主场1-1战平狼队，错失提升英超排名的机会，积33分仍排第五，落後领头羊曼城与曼联12分。在比赛中，热尔维尼奥第8分钟为阿森纳首开纪录，但上半时结束前7分钟，弗莱彻为客队扳平比分，下半时阿森纳加强攻势，但狼队门将亨内塞表现出色，双方最终1-1结束比赛。路透

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