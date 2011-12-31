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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 31日 星期六 11:24 BJT

温格：亨利即将租借回阿森纳

阿森纳主帅温格周五称，如果保险事宜能达成一致，亨利可以租借方式从纽约红牛重回阿森纳两个月。现年34岁的亨利1999年至2007年一直效力阿森纳，是枪手进球纪录保持者。美国职业足球大联盟周日赛季结束，即1月转会窗口开启後，亨利可重返英超。路透

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