温格呼吁球迷尊重范佩西

英超俱乐部阿森纳主帅温格周四呼吁球迷尊重曾效力过该队的荷兰球星范佩西。“我希望大家能够尊重他，他为我们踢了8年球，他对我们已经作出很大贡献了。”范佩西今夏由阿森纳转投至曼联，本周六两队的英超联赛将是范佩西转会後首次面对老东家。据报导荷兰前锋的转会费约为2400万英镑。路透