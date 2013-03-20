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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 20日 星期三 14:22 BJT

默多萨克否认将告别阿森纳

阿森纳后卫默多萨克周二表示，在与阿森纳的合约到期之前，他没有计划离开兵工厂。媒体纷纷猜测他很快可能重返德国国内俱乐部，但默多萨克称，英格兰媒体的此类报道让他不胜其扰。默多萨克2011年加盟阿森纳，合约为期四年。路透

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