英超--阿森纳力压热刺进欧冠 弗格森谢幕战5-5憾平

周日英超联赛最后一轮阿森纳1-0小胜纽卡斯尔联队，以73分的总分锁定英超第四位，获得下赛季欧冠资格。而热刺则以1分之差再次被挡在欧冠赛场外。切尔西则主场2-1胜埃弗顿，以75分名列第三结束这一赛季。第二名曼城2-3诺维奇主场失利。曼联主帅弗格森谢幕战红魔客场5-5憾平西布朗，此役亦是爵爷执教曼联的第1500场比赛。路透