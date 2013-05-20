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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 20日 星期一 14:32 BJT

英超--阿森纳力压热刺进欧冠 弗格森谢幕战5-5憾平

周日英超联赛最后一轮阿森纳1-0小胜纽卡斯尔联队，以73分的总分锁定英超第四位，获得下赛季欧冠资格。而热刺则以1分之差再次被挡在欧冠赛场外。切尔西则主场2-1胜埃弗顿，以75分名列第三结束这一赛季。第二名曼城2-3诺维奇主场失利。曼联主帅弗格森谢幕战红魔客场5-5憾平西布朗，此役亦是爵爷执教曼联的第1500场比赛。路透
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