温格未得到阿森纳董事会有力支持---股东

英超阿森纳股东乌斯马诺夫(Alisher Usmanov)周四在接受CNBC采访时称，主教练温格并未得到俱乐部董事会的全部支持。乌斯马诺夫拥有阿森纳近30%股份，但非董事会成员。他表示，阿森纳在商业管理效率上存在许多问题，主教练温格是世界上最好的教练之一，但他在过去五年中并没有得到董事会的有力支持。路透