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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 4日 星期五 10:52 BJT

两名后卫或离开阿森纳---温格

英超阿森纳主教练温格周四在俱乐部官网上表示，该队两名后卫斯奎拉奇与约翰·朱鲁可能在1月转会窗口期离开阿森纳。25岁的瑞士国脚朱鲁本赛季仅为枪手出场两次，而32岁的法国人斯奎拉奇出场次数仅为一次。阿森纳本赛季表现起伏不定。温格对于将新签哪些球员的问题不置可否，称将关注于现有球员。路透

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