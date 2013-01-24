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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 24日 星期四 14:53 BJT

阿森纳5-1痛击西汉姆

吉鲁梅开二度，波多尔斯基贡献一球并送出三次助攻，共同帮助阿森纳5-1痛击西汉姆联队。阿森纳在英超赛场连续输给曼城和切尔西后，周三在上半时一球落后情况下突然爆发出强大的攻击力与自信，下半时刚开场12分钟内就连进四球。阿森纳目前排名英超第六，落后埃弗顿一分，距离排名第四的托特纳姆热刺四分。路透
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