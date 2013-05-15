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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 15日 星期三 11:57 BJT

英超--阿森纳胜维冈 足总杯冠军降级

周二英超联赛阿森纳主场4-1大胜维冈竞技，卡索拉送出四次助攻，波多尔斯基梅开二度，沃尔科特与拉姆塞各入一球。维冈提前一轮降级，成为史上第一支在同一赛季夺得英足总杯冠军而降级的球队。阿森纳目前仍排在欧冠晋级区，但仅领先第5名托特纳姆热刺1分。路透
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