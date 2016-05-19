中国富豪全资收购英格兰阿斯顿维拉俱乐部

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦/上海5月19日（记者 Neil Robinson/Adam Jourdan） - 中国一富豪同意收购历史悠久的英格兰足球俱乐部阿斯顿维拉，这是中国资本在全球足坛进行的一系列收购中的最新一笔。

据报收购价格为6,000万英镑（8,800万美元），意味着联合睿康集团董事长夏建统将成为第一位完全拥有一家英格兰足球俱乐部的中国大陆公民。

中国资本迄今在国际足坛最大的一笔投资是去年12月华人文化产业投资基金牵头的财团斥资4亿美元入股英超曼城俱乐部。

但全资收购阿斯顿维拉不仅仅是一笔投资交易。

“中国资方现在要决定如何经营这家俱乐部了，”位于北京的体育信息网站China Sports Insider的创始人Mark Dreyer说。

阿斯顿维拉的同城对手伯明翰城俱乐部同样由亚洲老板经营，该球队2009年被香港富商杨家诚收购。

阿斯顿维拉的前美国老板Randy Lerner 2014年宣布将出售该球队，这支曾赢得过英格兰顶级联赛冠军的球队上赛季战绩惨淡，最终从英超中降级后，这笔交易最终达成。

夏建统私人拥有的联合睿康集团在香港和大陆的五家上市公司持有股权。

现年39岁的夏建统毕业于哈佛大学，拥有博士学位，他周三晚在个人微博上发帖：“……祝福全世界的维拉球迷们！永远健康快乐！”。

该俱乐部称，夏建统的近期目标是让“阿斯顿维拉重返英超，并最终晋级前六名，并让该队重新入围欧洲赛事。”(完)