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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 3日 星期五 14:38 BJT

贝尔力压范佩西 获选FWA英超最佳

托特纳姆热刺中场球员贝尔(Gareth Bale)周四以微弱优势压倒曼联前锋范佩西，获封2012-13赛季英超最佳球员，切尔西球员马塔排在第三位。这一奖项由英格兰足球记者协会(FWA)评选得出。23岁的贝尔本赛季共为热刺打入24球、为威尔士打入5球。路透
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