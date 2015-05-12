版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 5月 12日 星期二 19:02 BJT

阿扎尔获殊荣

比利时球员阿扎尔整个赛季稳定的高水平发挥帮助切尔西赢得英超桂冠，周二他被评选为英格兰年度最佳球员。托特纳姆热刺前锋哈里·基恩在英格兰足球记者协会的投票中排名第二，阿扎尔的切尔西队友特里排名第三。24岁的比利时中场国脚阿扎尔上月还得到英格兰职业球员协会评出的英格兰年度最佳球员荣誉。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐