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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 5日 星期六 10:34 BJT

登巴巴周六或为切尔西出场

切尔西从纽卡斯尔新签下的前锋登巴巴周六可能身披蓝军战袍出赛，切尔西周六在足总杯第三轮对阵南安普敦，主帅贝尼特斯表示登巴巴或将在该场比赛中出场。27岁的登巴巴在本赛季迄今的射手榜排名第三。切尔西在周三的英超联赛中输给排名垫底的女王公园巡游者，排名跌至第四位。路透

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