版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 9月 2日 星期一 13:51 BJT

贝尔一亿美元身价转会皇马

今夏转会窗口历史最久的一场大戏周日终于落下帷幕，托特纳姆热刺前锋贝尔以1亿欧元(约1.32亿美元)转会费跳槽皇家马德里，刷新皇马2009年从曼联买下C罗所创下的9400万欧元转会费世界纪录。这一转会也再度证明，只要皇马真的看上哪位球员，即使旧东家很不情愿卖掉，但皇马总会得手。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐