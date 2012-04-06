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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 6日 星期五 17:17 BJT

巴洛特利遭遇车祸 幸未受伤

曼城球星巴洛特利周四在曼彻斯特遭遇车祸，侥幸无恙。球队主帅曼奇尼已经向他表达了支持。曼城一名发言人称：“马里奥（巴洛特利）遭遇事故。但人无碍。没有人受伤，责任不在他身上。”他并称21岁巴洛特利能够出战周日曼城与切尔西的较量。路透

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