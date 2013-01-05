曼奇尼淡化与巴神冲突

曼城主帅曼奇尼被爆出在周四的训练中与巴洛特利发生肢体冲突，曼奇尼周五淡化此事，称这一事件被夸大。“巴洛特利在训练中飞铲队友，这一行为是在赛场上对付对手时用的，不该对队友作出这一举动，我当时让他下场，他拒绝了，因此我把他拉下了场，这就是事件的全部，”曼奇尼称。当被问及意大利国脚在曼城的前景时，曼奇尼表示只要巴神作出努力，依旧会给他机会。图为资料图片。路透