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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 29日 星期二 15:14 BJT

巴洛特利有望回到意甲--消息

熟悉内情的消息人士称，曼城前锋巴洛特利有望重返意甲，AC米兰与尤文图斯均有意将其招入麾下，曼城正与这两支球队进行谈判。曼城并未主动寻求出售巴洛特利，然而如果巴神在冬季转会窗口离开曼城，将不会以租借形式进行。巴洛特利在2010年由国际米兰转会至曼城。路透

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