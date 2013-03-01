版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 1日 星期五 11:05 BJT

我与阿布关系很好--贝尼特斯

英超切尔西代理主帅贝尼特斯在周四接受BBC采访时表示，自己与俱乐部老板阿布拉莫维奇关系“非常好”，并称切尔西“球队内部的气氛很好，没有问题”。蓝军本赛季成为了第一支在欧冠小组赛阶段遭淘汰的卫冕冠军，且联赛成绩亦不算乐观，目前只剩下11场比赛，切尔西排在第四位，落后榜首曼联19分。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐