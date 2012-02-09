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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 9日 星期四 15:44 BJT

卡佩罗辞去英格兰主帅职务

意大利人卡佩罗结束曲折的英格兰执教生涯。周三与英足总主席伯恩斯坦、秘书长霍恩在温布利球场会面後，卡佩罗辞去英格兰主帅职务。英足总发表声明称，已经接受卡佩罗的辞职要求，後者将立即离任。现年65岁的卡佩罗在过去四年一直担任英格兰队主帅。路透

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