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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 17日 星期三 14:23 BJT

英超--阿森纳闷平埃弗顿 英冠卡迪夫城冲超成功

周二英超联赛阿森纳主场0-0闷平埃弗顿，枪手此前四连胜排名冲上第三，此役过后依然列第三，不过只领先分别少赛两场和一场的切尔西和热刺两分，晋级欧冠形势趋于黯淡。英冠球队卡迪夫城周二主场0-0平查尔顿，提前三轮锁定一个晋级英超名额。这是该球队自1962年来首次闯入英超联赛。路透

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