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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 21日 星期一 14:02 BJT

英超--切尔西2-1阿森纳

周日英超联赛切尔西主场2-1击败阿森纳，上半时马塔为蓝军首开纪录，兰帕德罚入点球锦上添花，下半时沃尔科特扳回一球。兰帕德至此共为蓝军打入195球，距离队史头号射手坦布林(Bobby Tambling)还差7球。此战之后排在第三位的切尔西落后领头羊曼联11分。代理主帅贝尼特斯并表示后卫32岁的阿什利·科尔已同意续约。路透

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