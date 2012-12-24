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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 24日 星期一 11:31 BJT

英超---切尔西8-0痛击阿斯顿维拉

周日英超联赛切尔西主场8-0横扫阿斯顿维拉。开场仅三分钟托雷斯率先破门，随后路易斯与伊万诺维奇各打入一球，中场时蓝军3-0领先，下半场切尔西则开始了更加猛烈的进攻，兰帕德、奥斯卡、阿扎尔分别建功，拉米雷斯梅开二度。切尔西17轮比赛后积32分，在少赛一场情况下落后曼联11分、曼城7分暂列第三。路透

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