贝尼特斯称本赛季后将离开切尔西

切尔西代理主教练贝尼特斯周三在足总杯赛后的记者会上称，将在本赛季结束时离开切尔西。贝尼特斯在去年11月接替被解职的迪马特奥出任蓝军代理主帅。然而其上任后与球迷关系欠佳，西班牙人在发布会上称，球迷应支持主队，“他们(球迷)给予我‘过渡教练’的称号是一个巨大的错误，我就是主教练，我正在管理着球队。”路透