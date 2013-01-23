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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 23日 星期三 14:55 BJT

阿什利科尔与切尔西续约一年

切尔西周二宣布，与老将阿什利科尔续约一年。科尔可能离开斯坦福桥的消息引来了多家豪门俱乐部的关注，不过32岁的科尔表示，他希望能代表蓝军赢得更多荣誉。“我很高兴能开始在切尔西的第八个赛季，”科尔对切尔西官网表示。“我在这里留下了美好的记忆，每天很开心的来训练。”路透

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