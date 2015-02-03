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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 3日 星期二 13:36 BJT

切尔西送走许尔勒 迎来夸德拉多

英超领头羊切尔西周一从意甲佛罗伦萨签下哥伦比亚边锋夸德拉多，合约为期四年半，队中埃及球员萨拉赫则租借至佛罗伦萨。媒体报导称，切尔西支付的转会费约为3500万欧元(3969万美元)。切尔西稍早将德国前锋许尔勒卖给德甲球队沃尔夫斯堡。路透
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