老将埃托奥加盟切尔西

切尔西周四宣布，签下喀麦隆老牌国脚埃托奥。32岁的埃托奥同意与蓝军签下一年合约，成为本周第二位从俄超安郅队来到斯坦福桥的球员，巴西中场组织者威廉稍早也加盟蓝军。在切尔西主帅穆里尼奥执教国际米兰时，埃托奥曾在其帐下效力。而埃托奥的到来，可能标志着切尔西追逐曼联鲁尼的努力失败。路透