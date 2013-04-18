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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 18日 星期四 14:18 BJT

英超--特里两球切尔西3-0富勒姆

周三英超联赛第32轮切尔西客场挑战胜富勒姆，19天内共打7场比赛的蓝军未显疲态，以3-0完胜主队，超越阿森纳重返第三。第30分钟路易斯世界波远射首开纪录，特里在上下半场各入一球。该场比赛是兰帕德第600次为蓝军出场。切尔西落后第二名曼城7分，仅领先排在第四位的阿森纳1分。路透

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