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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 4日 星期二 11:30 BJT

切尔西否认将召回前主帅格兰特

欧冠卫冕冠军切尔西周一否认将召回前任主教练格兰特(Avram Grant)辅助贝尼特斯。前利物浦主帅贝尼特斯在11月底取代迪马特奥成为蓝军临时主教练，而其上任後切尔西三战未有胜绩。此前有英国媒体报导称阿布有意再度换帅，格兰特或将被请回俱乐部担任顾问。切尔西发言人称此报导不实。图为格兰特。路透

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