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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 22日 星期四 14:17 BJT

瓜迪奥拉明年决定何去何从

瓜迪奥拉的经纪人称，这位前巴萨主帅明年初之前不会作出执教哪支球队的决定。由於切尔西刚刚解雇主帅迪马特奥，媒体纷纷报导瓜迪奥拉可能接掌蓝军帅印。他的经纪人Jose Maria Orobitg表示：“我15天前和他谈过，他告诉我明年1月或2月前不会决定执教哪家俱乐部。”路透

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