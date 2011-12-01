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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 1日 星期四 11:44 BJT

博阿斯：缓解切尔西焦虑 12月份是关键

切尔西主帅博阿斯将12月比赛安排视为缓解球队主场焦虑关键时期。切尔西四次主场作战已有三次失利，除周二英格兰联赛杯0-2负利物浦，此前英超联赛切尔西同样负于利物浦，另有主场一场交锋3-5负于阿森纳。博阿斯在俱乐部网站上表示如要保住英超夺冠希望，球队需要抓住12月的机会。路透

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