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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 16日 星期五 17:37 BJT

博阿斯：托雷斯任何价格都不卖

切尔西主帅博阿斯周四称，西班牙射手托雷斯"任何价格都不卖"。27岁托雷斯今年1月份从利物浦加盟切尔西，转会费5000万英镑，创下英国赛场转会费纪录，但他在斯坦福桥的一年却表现平平，35次出场仅贡献五粒进球，切尔西最近七场比赛中仅首发一场。路透

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