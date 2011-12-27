切尔西1-1平富勒姆

切尔西跌跌撞撞英超夺冠路再受打击。周一在斯坦福桥球场一役中，切尔西无奈又拿下一场平局，主场1-1平富勒姆，这已经是切尔西联赛中的三连平。在比赛中马塔为切尔西在第47分钟取得一球领先优势，但9分钟後，富勒姆的邓普西为客队追平比分，并将比分保持至比赛结束。路透