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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 5日 星期一 16:52 BJT

切尔西宣布博阿斯下课

博阿斯在切尔西痛苦的执教生涯周日画上句号。切尔西宣布解雇这名上任还不足九个月的葡萄牙教练。俱乐部将本赛季剩余时间一队执教任务暂交助理教练迪马特奥。此前由於切尔西战绩糟糕，且传出博阿斯与一些球员有摩擦，有关博阿斯未来去向的揣测甚嚣尘上，蓝军周日的决定结束了这些猜测。路透

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