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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 10日 星期二 18:17 BJT

兰帕德获英超第150粒球 切尔西1-1憾平

兰帕德周一成为首位攻入150粒英超进球的中场球员，可惜地是这还不够助切尔西取胜，当场比赛切尔西1-1憾平富勒姆。33岁兰帕德比赛第45分钟主罚点球破门，但比赛还剩7分钟时刻，邓普西为富勒姆追平比分。切尔西英超仍排名第六，落後托特纳姆热刺与纽卡斯尔两分。路透

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