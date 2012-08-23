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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 23日 星期四 14:06 BJT

慢热切尔西4-2胜里丁

切尔西周三主场迎战升班马里丁，开场第18分钟兰帕德点球破门，而在随後10分钟内里丁连进两球。下半场切尔西队请求换人，巴西球员奥斯卡首次身披蓝军球衣出场。第69分钟卡希尔帮切尔西扳平比分，随後托雷斯、伊万分别破门，助切尔西4-2拿下比赛，暂时领跑积分榜。

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