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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 22日 星期一 11:38 BJT

切尔西4-2胜热刺

英超联赛切尔西周六4-2击败同城对手托特纳姆热刺。上半场卡希尔为切尔西首开纪录，下半场加拉和迪福助热刺反超比分，西班牙人马塔梅开二度，帮助蓝军将比分逆转，补时阶段斯图里奇接马塔助攻再入一球，比分锁定在4-2。路透

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