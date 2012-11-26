切尔西周日0-0战平英超卫冕冠军曼城，临时主帅贝尼特斯赛前则遭到愤怒的切尔西球迷的嘘声，比赛上半时蓝军球迷还一直高喊迪马特奥的名字。蓝军球迷对贝尼特斯的敌意缘起于他执教利物浦时与当时的切尔西主帅穆里尼奥间的口水战，而前切尔西球员迪马特奥在执教蓝军八个月间也大受球迷欢迎。路透